İBB, Esenler Otogarı'nda tuvalet ücretlerinde indirim yaptı

Sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İBB'ye devri yapılan 15 Temmuz Şehitler Otogarı (Esenler Otogarı) tuvaletler ücreti yeni alınan kararla ucuzladı.

Böylece daha önce 2 TL olan tuvalet ücreti 1 TL'ye inmiş oldu.

Tuvaletler yenilendi

Son yıllarda kirliliği ve alt katlarının güvensiz oluşuyla gündemde olan otogarın tuvaletleri, İBB'nin yönetimine geçmesinin ardından yenilendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yenilenme çalışmaları tamamen bitene kadar mobil tuvaletlerin de hizmet verdiğini açıkladı.

Büyük İstanbul Otogarı işletmesi İBB’ye geçtikten sonra farkımızı her noktada hissettiriyoruz. Şimdi de hergün binlerce kişinin kullandığı tuvaletlerimizi yenileyip hizmete açıyoruz. Tesisler Bakım- Onarım Müdürlüğümüzün eline sağlık👏🏻 pic.twitter.com/ltxuzeBH2G — Murat YAZICI (@muryaz) February 12, 2020

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Otogar tuvaletlerinin ücretinde de indirime gidildi..



Tuvaletler, İstanbulkart ile 1 TL karşılığında kullanılabiliyor..



Ayrıca yenileme çalışmaları devam ederken, mağduriyet yaşanmaması adına mobil tuvaletler hizmet veriyor — Murat YAZICI (@muryaz) February 12, 2020

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