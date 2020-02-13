Shane Larkin kimlik kartını aldı

Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi. Kasapoğlu, Larkin'e kimlik kartını verdi.

Kasapoğlu, kartı verirken, "Hayırlar getirsin. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Larkin ise "Öncelikle herkese teşekkür ederim. 2 senedir burada oynuyorum ve harika zamanlar geçirdim. Böyle bir şansı yakalamış olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Formayı giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.