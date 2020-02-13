Polisin 'Neden kaçtın?' sorusuna sürücünün yanıtı: Yüzüm yok

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polisin "Neden kaçıyorsun, canından daha mı önemli?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, bölgede devriye görevi yapan motorize Yunus ekipleri, E.Ş. yönetimindeki kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına rağmen kaçan sürücüyü, çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Ara sokaktan Gazi Bulvarı'na çıkan sürücü E.Ş, kaçmayı sürdürse de bir süre sonra yakalandı.

Sürücü E.Ş'nin, Genel Bilgi Taraması'nda suç kaydına rastlanmazken, ehliyetsiz olduğu ve alkol kullandığı için kaçtığı ortaya çıktı. E.Ş, polisin "Neden kaçıyorsun, canından önemli mi?" sorusuna, "Alkollüydüm. Ne söyleseniz haklısınız. Bir şey söylemeye yüzüm yok" karşılığını verdi.

Gözaltına alınan E.Ş'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'kent trafiğini tehlikeye sokmak'tan cezai işlem uygulandı.