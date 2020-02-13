Haluk Levent: Böyle bir şey yok, Robin Hood'u tanıyorum ve isminin açıklanmasını istemiyor

Sanatçı Haluk Levent, "Türkiye'de birçok gecekondu mahallesine giderek veresiye defterlerini satın alması başta olmak üzere yoksul insanlara birçok yardımda bulunan Robin Hood, kimliğini açıkladı. Robin Hood olduğunu söyleyen Erdoğan Uludağ, 'Kimliğimi Haluk Levent'in isteğiyle açıklıyorum' dedi" ifadesiyle yayınlanan habere dair paylaşımda bulundu.
Levent, "Böyle bir şey yok. Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi. Ben ise Robin Hood’u tanıyorum. O isterse ismini açıklarım ama istemiyor" dedi.
Böyle bir şey yok!— Haluk Levent (@haluklevent) February 13, 2020
Sevgili Erdoğan kardeşimiz de bir hayırsever ve o da zaten Robin Hood olmadığını söyledi..
Ben ise Robin Hood’u tanıyorum..
O isterse ismini açıklarım ama istemiyor.. 😊 https://t.co/3h96DDHJBK
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