Maçka Parkı’ndaki kıyafet tartışması hakkında karar çıktı

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

Çağla Köse esas hakkındaki savunmasında şikayetinin devam ettiğini belirterek “Ben çocukluğumdan beri toplumsal baskı kaynaklı ‘El alem ne der’ baskısıyla, aile baskısına maruz kaldım. Tam ‘Bir birey oldum, özgürüm’ dedim. Bu olay başıma geldi. Medyada bu konu ile ilgili haberler yapıldı, bir dönem intihar etmeyi düşündüm. Ben diğer kişiye hakaret etmedim. ‘Manyak’ kelimesini sadece ağır hakaret altında kullandım" dedi.

'Beni insanların baskısına maruz bıraktı'

Köse’ye ‘Hanımefendi’ şeklinde hitap ettiğini öne süren Savaş İlter ise savunmasında “Kadına ailenin ricasını ilettim, birbirleriyle ters düşmesinler düşüncesine sahiptim. Bana ‘Sanane’ şeklinde konuşarak bağırdı. ‘Beni taciz ediyor’ dedi ve beni insanların baskısına maruz bıraktı. Ben de diğer sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme, Savaş İlter’e 'Hakaret' suçundan 3 bin 300 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanığın sabıkasızlığını göz önüne alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme “Hakaret" suçundan yargılanan müşteki sanık Çağla Köse hakkında ise, Sanık İlter’in kendisine karşı işlemiş olduğu haksız fille tepki olarak işlediğine kanaat getirerek ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

İddianameden

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyordu.

Özel güvenlik görevlisi Savaş İlter'in "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" demekle Çağla Köse'ye 'alenen hakaret' ettiğini, Köse'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" diyerek 'hakaret' ettiği belirtiliyordu.

Güvenlikçi İlter'in 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.