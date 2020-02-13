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19:01 13 Şubat 2020
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    Kanal İstanbul

    İBB yargı sürecini başlattı: Kanal İstanbul ÇED Raporu'nun iptali için dava açıldı

    © AA / Lokman Akkaya
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul Projesine ilişkin ÇED Olumlu Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

    İBB avukatları, Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde, telafisi mümkün olmayan zararların doğacağı gerekçesiyle, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle bugün İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

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    Dava dilekçesinde, “İdari Yargı Uygulama Yasası'nın (İYUY) 27. Maddesi'nin 2. fıkrasında ‘idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların birlikte gerçekleştiği hallerde yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı' yer almakta olup, açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararının öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması da gerekir” denildi.

    ÇED Raporu'nun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekilerek, uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu kaydedildi.

    Etiketler:
    Kanal İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, ÇED raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB
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