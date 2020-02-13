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20:07 13 Şubat 2020
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    Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğünden: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum

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    Türkiye
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    Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kendisinden şiddet gördüğünü öne sürdüğü nişanlısı Gökhan Evinç'i pompalı tüfekle vurarak öldüren Ceyda Malay, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Malay'ın annesi Canan Seyhan, "Olaydan sonra kızımın günlüklerinde gördük. Günlüğüne 'Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum' demiş" ifadesini kullandı.

    Olay, geçen yıl 13 Ocak'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana geldi. Ceyda Malay, evine gelen nişanlısı Gökhan Evinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Evinç, Ceyda Malay'a şiddet uyguladı. Malay, babasına ait pompalı tüfeği alıp, Evinç'i vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Malay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Davanın ilk duruşmasının 14 Şubat 2020'de  görülmesine karar verildi. Malay'ın ilk kez hakim karşısına çıkacağı yarın görülecek dava öncesi annesi Canan Seyhan, Gökhan Evinç'in 2 cinayetten hapis yattığını ve kızının günlüklerinde okuduğu yazılar karşısında dehşete düştüklerini söyledi.

    'Öldürmeseydi kızım öldürülecekti'

    Evinç'in 10 yıldan bu yana kızına karşı takıntılı davrandığını söyleyen Canan Seyhan, "Gökhan Evinç, 2 cinayet nedeniyle hapis yatmış birisi. Kızım öldürmeseydi, kendi ölecekti. Kızıma çok fazla şiddet uyguladı. Sonra canına tak etti ve nişanlısı Gökhan Evinç'i vurdu. Eğer vurmasaydı o ölecekti. Bunu daha önceden kızım günlüğünde yazmış. Günlüğünde şöyle demiş; 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum.' Kızım bu olayda sadece ve sadece kendini savundu. Olaylar önce bu kişinin bize musallat olması ve kızımın onu reddetmesiyle başladı. 10 yıldan beri intikam için hiçbir şekilde kızımın peşini bırakmadı. Birçok kez mahallemizde taşkınlıklar yaptı. Karakola defalarca şikayetçi oldum. Kızımı en son tehditle bu hale getirdi. 'Babanı öldürürüm.' 'Ablanın çocuğunu öldürürüm.' 'Anneni öldürürüm, annenin yüzüne kezzap atarım' diye tehdit etmiş" dedi. 

    'Kızım onunla severek değil, tehditle nişanlandı'

    Ceyda Malay'ın uzun süre Gökhan Evinç tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Seyhan, "Kızım onunla bilerek, severek değil; tehditle nişanlandı. Nişan olayı da topluluk arasında değil, sarraftan alınan kendi aralarında takılan birer yüzükten ibaret. Ama sonra şiddetleri önü arkası kesilmemiş. Kızım korkudan, baskıdan dolayı bizlere hiçbir şey söyleyememiş. En son kendi aralarında olan bir olay, ne oldu bizde hiçbir şey bilmiyoruz. Kızım ölmemek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın bunları hak etmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

    'İşkenceyi günlüğünden öğrendik'

    Kızının serbest kalmasını istediğini söyleyen ve cinayet öncesindeki süreci anlatan anne Canan Seyhan, şöyle konuştu:

    "Olaydan bir gün önce kızımı darbetmiş. Kızım daha sonra intihar girişiminde bulundu. Şikayetçi olmaması konusunda da kızıma, 'İnfazım var. Yanarsam, hepinizi yakarım' diyerek tehdit ediyor. Kızımı hastaneye götürmüş ve kızıma zorla başka bir ifade verdirtirmiş. Kendi başına bir şey gelmesin diye. Kızımda ifadesinde 'Ailemle sorunlarım var, geçimsizliklerim var' diye ifade veriyor. Ama yalan. Ertesi gün yine eve geldi. Bilmiyorum aralarında ne geçti. Kızımı zorla dışarı çıkarmak istemiş. Kızım kendini müdafaa etmek için bu olayı gerçekleştirdi. Kızımın günlüğünde 'Bir gün öldürülüp bir yere atılacağımı biliyorum' yazıyor. Kızımı dağa götürüp, 'Seni buraya gömeceğim. Ceset yoksa suç da yok' diye tehdit etmiş. Elektrikli sobada ayaklarını yaktığını, kollarını kestiğini, darbettiğini öğrendik günlükten. Kızım öldürülüp bir gün bir yere atılacağını biliyordu. Ama kimseye bir şey söyleyemediği için başına bunlar geldi."

    Etiketler:
    Ceyda Malay, Edremit, Balıkesir, Tüfek, Ölüm, Günlük, Cinayet
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