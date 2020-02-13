Adnan Oktar davasında 4 tahliye

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 55. duruşmaya aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 61'ı tutuklu 102 sanık ve avukatları katıldı. Bir kısım müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada, tutuksuz sanıklardan avukat Pelin Durmuş, sanıklardan avukat Ayfer Bayer’in yanında yaklaşık 2,5 yıl çalıştığını, bu süreçte maaşını elden teslim aldığını söyledi.

Avukatlık bürosu olarak, A9 kanalının da vekilliğini yaptığını kaydeden sanık Durmuş, "A9 TV’nin RTÜK’e açtığı davalar vardı, bununla ilgili bir gün stüdyoya gitmiştim. Burada, Adnan Bey(Oktar) ile ve buradaki diğer kızlarla tanıştım. Nihan Toklu ile Ayfer Hanım’ın yanında çalışırken tanıştım" dedi.

Prof. Cevat Babuna’nın kızı olan tutuksuz sanık Mihrinaz Tuba Örmen de hakkındaki suçlamaları ve maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismar ve darp iddialarını reddederek, "Adnan Bey ve arkadaşlarım esmerken beni Türkan Şoray’a benzetilerdi. Espri konusudur . O yüzden bana Türkan derlerdi. Türkan benim kod adım değildir. 1989 yılından beri Adnan Bey’in peşinden ayrılmadım açıkçası. Adnan bey ile ilk tanışan kardeşim Oktar Babuna’dır. Ama bu arkadaş grubuna ilk katılan benim" ifadelerini kullandı.

Savunması alınan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, aylık tutukluluk incelemesinde tutuklu sanıklar Aylin Kocaman, Meltem Daban, Müzeyyen Demir ve Eda Babuna'nın tahliyesine hükmetti. Heyet bu sanıklar hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri koydu.

Heyetin, geçtiğimiz gün savunmasını aldığı tutuksuz sanık Murat Ersan'ın, bazı mağdurlara karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanmasına karar vermesiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 73 olurken, duruşmaya 25 Şubat 2020'de devam edilmek üzere ara verildi.