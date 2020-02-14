İBB, Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez ret kararı verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi Şubat ayı toplantılarının ikincisi yapıldı. Toplam 179 komisyon raporu ve gündem dışı konuşmalarla geç saatlere kadar devam eden toplantıya, Zeynel Abidin Okul başkanlık etti. Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'inci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi.

Toplantıda İBB ile Paris Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanmasıyla ilgili teklif İBB Meclisi'nde hararetli tartışmalara neden oldu. AK Parti Grubu “Fransa'nın son dönemlerdeki ülkemiz aleyhine olan tavır ve çalıştığı" iddiasıyla Paris ile işbirliği protokolü imzalanmasına karşı çıktı. CHP grubu, Dış İşleri Bakanlığı'ndan görüş alınmadan Fransa ile ilgili böyle bir tavır takınılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ancak teklif, İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedildi.

Tarkan'a 7'nci red

Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili imar dosyası 7'inci kez İBB meclisine geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gelen raporda akaryakıt istasyonu ve otel yapmak için yapılan bu başvuru da reddedildi.

Büyükçekmece Vergi Dairesi yıkılacak

Büyükçekmece Vergi Dairesi, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için yıkılıp yeniden yapılacak. Dizdariye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina depremde hasar gördü. Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından binanın yıkılarak yeniden yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliği hazırlandı. Hazırlanan rapor İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na sunuldu. Komisyon tarafından kabul gören teklif İBB meclisinde oylanarak kabul edildi.

Bakırköy Meydanı büyüyecek

Bakırköy'ün merkezinde bulunan Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binaları yıkılarak Bakırköy Meydanı'na katılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için E-5 Karayolu kenarında bulunan, Cumartesi pazarının kurulduğu alan yeni binalar yapılacak. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü için yapılacak yeni binalarla ilgili imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. İBB'nin mülkiyetinde olup ilçe belediyelerinin kullandığı arazilerin ilçe belediyelerine tahsisi ise mecliste tartışmalara neden oldu.