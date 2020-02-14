Başkasına ait 20 milyon TL'lik taşınmaz mülkleri dublör kullanarak sattılar

İzmir merkezli suç örgütüne yönelik gerçekleşen bir operasyonda, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'ye ait taşınmazları kendisinin haberi olmadan sahte kimlik ve dublör kullanarak sattıkları iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, İstanbullu Banker olarak tanınan kişinin taşınmazlarını bilgisi dışında dublör kullanarak satıp 20 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

"İstanbullu Banker" olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazlarının, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapıp yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlamalarıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.