Erdoğan Pakistan'da: Kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz, sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?

Pakistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz şu anda biz kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Şahsıma bu oturumda hitap etme fırsatı verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinize Türkiye'deki 83 milyon kardeşinizin TBMM'de milli iradeyi temsil eden tüm milletvekillerimizin selamlarını iletmek istiyorum. Pakistan'da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz şu anda biz kendi evimizdeyiz. Kendi evimizde sizlerle bir aradayız. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik bağları dünyada pek az ülkeye ve millete nasip olur. Bugün gıpta ile bakılan Türkiye-Pakistan kardeşliği tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşliktir. Biz sizi sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?

- Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz.

- Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin ve Türk halkının dostlığındna emin olmasını istiyorum. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur. Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Pakistan kalkınma ve refah yolunda mesafe kaydetmeye devam ediyor.

- Pakistan ve Türkiye'deki insanlarımızla el ele vererek ekonomik ilişkilerimizi hak ettiği yere taşıyacağız.

- Türkiye olarak ümmetin arkasındaki ayrılıkları gidermek, haklı davalarııza sahip çıkmak için çaba gösteriyoruz.