Aşı karşıtlığında 'garip' örgütlenme: Katılım 100 lira

Yeditepe Üniversitesi'nde sempozyum düzenleme çabalarıyla gündeme gelen aşı karşıtlarına, tepkiler üzerine üniversite yönetimi yer tahsisi yapmadı. 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri' sempozyumunu organize eden kişinin de ses mühendisi ve müzisyen olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'de aşı karşıtlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısının günümüzde 50 bine yaklaştığı uyarısında bulunuyorlar. 2018'de 662 olan kızamık vaka sayısı ise geçtiğimiz aralık ayında 2666'ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları, sürekli olarak aşı karşıtlığını körükleyenlerin uzman olmadığı uyarısında bulunurken, bu kişiler halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.
Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, aşı karşıtlarının tepki çeken son girişimi ise, 8 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu' oldu.
'Toplam katılım 1200 kişiyle sınırlı'
Ses mühendisi ve müzisyen Su Asaad (Somuncuoğlu) tarafından organize edilen, 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu'nun 8 Mart Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi'nde organize edileceği duyuruldu. Sempozyuma katılım ücreti 100 lira olarak belirlenirken, toplam katılımın 1200 kişiyle sınırlı olduğu duyuruldu. Ancak sosyal medyada artan tepkiler üzerine Yeditepe Üniversitesi, söz konusu sempozyumu onaylamadıklarını, böyle bir etkinlik için yer tahsis edilmeyeceğini duyurdu.
Su Asaad (Somuncuoğlu) ise sosyal medya hesabından sempozyumun başka bir yerde yapılacağını ilan ederek, "Sempozyum iptal değil. Ayni tarihte yapılacak. Sadece yerinde değişiklik olma durumu var" diye yazdı.
Aşı karşıtı internet sayfası kuran ve aşı karşıtı sempozyum düzenlemeyi planlayan Asaad, aslında ses mühendisi ve müzisyen. Tıp eğitimi bulunmayan Su Asaad, kendisini; “2008'de Bilgi Üniversitesi Ses Teknolojileri bölümünden, 2010'da Los Angeles SAE Enstitüsü Ses Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Natalie Cole, The Cranberries, Alan Parsons ve Burhan Öcal gibi ünlü sanatçılarla çalıştı" sözleriyle tanıtıyor.
Aşı karşıtı sempozyumda kimler konuşacak?
Tepki çeken film gösterilecek
Sempozyumda aşı karşıtı iddiaların yer aldığı ve bilim dünyası tarafından büyük tepki gören "Vaxxed" adlı belgeselin gösterileceği duyurulurken, film tıp dünyası tarafından ‘Amerikan sahte bilim belgeseli' olarak tanımlanıyor. Film, aşıların otizme yol açtığı yalanına dayanıyor.
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