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    Aşı karşıtlığında 'garip' örgütlenme: Katılım 100 lira

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    Türkiye'de aşı karşıtlığının yükseldiği dönemde düzenlenmek istenen ve katılım ücreti 100 lira olarak belirlenen aşı karşıtı sempozyum büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine Yeditepe Üniversitesi sempozyuma yer tahsis etmekten vazgeçti.

    Yeditepe Üniversitesi'nde sempozyum düzenleme çabalarıyla gündeme gelen aşı karşıtlarına, tepkiler üzerine üniversite yönetimi yer tahsisi yapmadı. 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri' sempozyumunu organize eden kişinin de ses mühendisi ve müzisyen olduğu ortaya çıktı.

    Türkiye'de aşı karşıtlarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Uzmanlar, 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısının günümüzde 50 bine yaklaştığı uyarısında bulunuyorlar. 2018'de 662 olan kızamık vaka sayısı ise geçtiğimiz aralık ayında 2666'ya ulaştı. Sağlık Bakanlığı ve bilim insanları, sürekli olarak aşı karşıtlığını körükleyenlerin uzman olmadığı uyarısında bulunurken, bu kişiler halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.

    Milliyet gazetesinden Mert İnan’ın haberine göre, aşı karşıtlarının tepki çeken son girişimi ise, 8 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu' oldu.

    © Fotoğraf : arifverimli.com
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    Halk sağlığını hiçe sayan aşı karşıtlarının yapmayı planladıkları 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu' yeni tartışma ve tepkilere neden olurken; sempozyumu organize eden ve konuşmacı olarak katılanların bilimsellikten uzak ve hiçbir uzmanlığı olmayan kişiler olduğu ortaya çıktı.

    'Toplam katılım 1200 kişiyle sınırlı'

    Ses mühendisi ve müzisyen Su Asaad (Somuncuoğlu) tarafından organize edilen, 'I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu'nun 8 Mart Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi'nde organize edileceği duyuruldu. Sempozyuma katılım ücreti 100 lira olarak belirlenirken, toplam katılımın 1200 kişiyle sınırlı olduğu duyuruldu. Ancak sosyal medyada artan tepkiler üzerine Yeditepe Üniversitesi, söz konusu sempozyumu onaylamadıklarını, böyle bir etkinlik için yer tahsis edilmeyeceğini duyurdu.

    Su Asaad (Somuncuoğlu) ise sosyal medya hesabından sempozyumun başka bir yerde yapılacağını ilan ederek, "Sempozyum iptal değil. Ayni tarihte yapılacak. Sadece yerinde değişiklik olma durumu var" diye yazdı.

    Aşı karşıtı internet sayfası kuran ve aşı karşıtı sempozyum düzenlemeyi planlayan Asaad, aslında ses mühendisi ve müzisyen. Tıp eğitimi bulunmayan Su Asaad, kendisini; “2008'de Bilgi Üniversitesi Ses Teknolojileri bölümünden, 2010'da Los Angeles SAE Enstitüsü Ses Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Natalie Cole, The Cranberries, Alan Parsons ve Burhan Öcal gibi ünlü sanatçılarla çalıştı" sözleriyle tanıtıyor.

    Aşı karşıtı sempozyumda kimler konuşacak?

    Kızamık aşısı
    © AA /
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    Sempozyumun konuşmacıları arasındaki AIDS'in reddi ile ilgili kampanyalar yürüten televizyon programı sunucusu Joan Shenton, HPV aşısının yan etkilerine ilişkin bilimsel olmayan açıklamalarıyla bilinen antropolog Mario Lamo Jimenez ile kendisini 'Homeopati uzmanı' olarak tanıtan Dr. Hasan Gökhan Şentürk yer alıyor. Aşı mağduru olduğu öne sürülen Lucy Hinks'in babası Steve Hinks ise; "Uyanık olmanın yeterli olmadığı bir zaman geliyor. Ayağa kalkmaya ve gerçeği savunmaya çağrılıyoruz!" başlıklı konuşma yapması planlanıyor.

    Tepki çeken film gösterilecek

    Sempozyumda aşı karşıtı iddiaların yer aldığı ve bilim dünyası tarafından büyük tepki gören "Vaxxed" adlı belgeselin gösterileceği duyurulurken, film tıp dünyası tarafından ‘Amerikan sahte bilim belgeseli' olarak tanımlanıyor. Film, aşıların otizme yol açtığı yalanına dayanıyor.

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    Etiketler:
    Joan Shenton, Su Asaad, I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı, Kızamık, Türkiye, Aşı, sempozyum, Yeditepe Üniversitesi
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