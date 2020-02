İBB, Adalar'daki at ve faytonlar için 90 milyon TL ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar'daki at ve faytonları satın almaya başladığı bildirildi. İBB, fayton plakaları ve atlar için 90 milyon TL ödeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adalar'da faytonların yasaklanması sonrası at ve faytonları satın almaya başladı.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın öldürülmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı. İBB, bu hafta itibarıyla atları ve faytonları satın almaya başladı.

‘Plaka başına 300000 TL

At ve fayton sahipleri, belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor. İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300000TL, her at içinse 4000TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

4 çadır kurudu

‘Başıboş dolaşan 3 at çadıra getirildi’

Satın alınan atlar önce Büyükada'daki karantina ahırı bölgesine kurulan 4 çadıra alınacak. Çadırlarda toplanan atlar ardından adadan tahliye edilecek. Atların karada götürülecekleri alanlara ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Büyükada'daki İSPARK ahırında ise karantina süreci devam ediyor. Ruam hastalığı tespit edilmeyen atlar belirli aralıklarla görevli seyisler tarafından dışarı çıkarılıyor. Dışarı çıkarılan atlara spor yaptırılıyor.

Adalar'da faytonların durdurulması kararı sonrası ormanlık alanda başıboş atlar olduğu görülmüştü. Birkaç gün önce Büyükada'da başıboş şekilde bulunan üç at, ekipler tarafından kurulan çadıra getirildi.

Elektrikli araçlar getirlecek

Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak. Adalara getirilecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.