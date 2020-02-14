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11:25 14 Şubat 2020
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    MİT Başkanlığı

    '7 Şubat MİT kumpası' soruşturması tamamlandı: 34 kişi için ağırlaştırılmış müebbet talebi

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    FETÖ'nün MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

    İddianamede, MİT kumpası öncesi örgütün emniyet ve yargı imamlarının ABD'ye giderek Fethullah Gülen ile görüştükleri belirtildi.

    Aralarında Fethullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    İddianamede ayrıca kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın ABD'ye gittiği tespiti yer aldı.

    '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesinde, Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

    İddianamede, şüphelilerin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

    Mağdur olan isimler

    İddianamede 'mağdur' olarak şu isimler yer aldı:

    Akşam Postası
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    61. Hükümet Başbakanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Hükümet'in Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Emrullah İşler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, o dönem MİT Müsteşarı olan MİT Başkanı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, eski MİT Müsteşar Yardımcısı Fatma Afet Güneş, eski MİT personelleri Yaşar Hakan Yıldırım ve Hüseyin Emre Kuzuoğlu ile müşteki Mustafa Özer.

    Etiketler:
    Bülent Arınç, Ali Babacan, Egemen Bağış, Ahmet Davutoğlu, Suat Kılıç, Sadullah Ergin, Fethullah Gülen, Binali Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Kızılcahamam, Ankara, Hakan Fidan, müebbet hapis cezası, Ali Fuat Yılmazer, İddianame, Soruşturma, Kumpas, MİT, FETÖ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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