Tüm testler negatif çıktı: Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu ediliyor

Çin'den tahliye edilen 42 kişiden alınan tüm testler negatif çıktı. 42 kişi 14 günlük karantina sonrası taburcu ediliyor.

Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle TSK'ya ait kargo uçağıyla Vuhan'dan tahliye edilen 42 yolcu ve mürettebatın 14 gün boyunca kontrol altında tutuldukları Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan tüm testleri negatif çıktı.

Yenişafak'ın haberine göre bu gelişmenin ardından tahliye edilen 42 kişi karantina hastanesinden taburcu ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uçağa binerken kontrol edilen vatandaşların hiçbirinde koronavirüsü belirtisi olmadığını açıklamıştı.