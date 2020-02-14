Esenyurt'ta Suriyeli öğrenciyi taciz ettiği ileri sürülen sözleşmeli memurun işine son verildi

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda Suriyeli öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memurun işine son verildiğini açıkladı. Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esenyurt'ta bir ilkokulda 4. sınıf öğrencisi Suriyeli S.H'ye tacizde bulunduğu ve bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıttığı ileri sürülen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verildiği ve okulda istihdamına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda 4. sınıfa giden Suriyeli S.H.'nin okulda bazı öğrencilere kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan sözleşmeli memur İsmail S. tarafından tacize uğradığı belirtilmişti.