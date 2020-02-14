IŞİD’liler için 'kartal' ve 'kelebek' emojili şifre kullanmış

Mersin'de IŞİD’e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda 'ortamın güvenli olduğunu' anlatmak için şifre olarak 'kartal' ve 'kelebek' emojileri kullandığı belirtildi.

Mersin'de IŞİD’e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda 'ortamın güvenli olduğunu' anlatmak için şifre olarak 'kartal' ve 'kelebek' emojileri kullandığı vurgulandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve dijital belgelerinde 4 bine yakın IŞİD üyesinin bilgileri bulunan şüpheli Hammet hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Örgütün ‘istihbaratçıları’ndan Hammet için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 65 sayfalık iddianame, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Hammet'in geçmiş dönemde Suriye'de IŞİD içinde savaşçı olarak yer aldığı, Türkiye'de de örgüt adına faaliyetlerine devam ederek çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibat kurduğu aktarıldı.

Mersin'de IŞİD’e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı.

Mersin'de IŞİD’e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı. © AA /

Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı. İddianamede, şüphelinin evinde ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda ülkeden 4 bine yakın örgüt üyesinin isminden kan grubuna, eğitim durumundan referansına kadar bilgilerin yer aldığı ayrıntılı formların örneklerine ulaşıldığı belirtildi. © AA / 1 / 3 Mersin'de IŞİD’e yönelik operasyonda yakalanarak tutuklanan Kuteybe Hammet hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yapısıyla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra şüphelinin örgüt mensuplarıyla yaptığı yazışmalarda "ortamın güvenli olduğunu" anlatmak için şifre olarak "kartal" ve "kelebek" emojileri kullandığı vurgulandı.

Şüphelinin ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde farklı ülkelerden 4 bine yakın kişinin isminin yanı sıra 'örgüte katılmadan önceki mesleği, gittiği ülkeler, hangi sınır bölgesini kullandığı ve aracısı, referans bilgileri, uzmanlık alanı ve savaşçı, eylemci ya da canlı bomba eylemcisi' gibi kategorilerin bulunduğu künye şeklindeki ayrıntılı formun ele geçirildiği belirtilen iddianamede, çok sayıda fotoğraf, harita ve görüntülerin de veriler arasında yer aldığı ifade edildi.