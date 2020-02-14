Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili ifade veren yardımcı pilot: Kule 'Pas geçin, inmeyin' talimatı vermedi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren yardımcı pilot ''Kule bize 'Pas geçin, inmeyin' talimatı vermedi. Uçağı indirebileceğimizi düşündük'' dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

'Meteorolojik veriler ışığında inebileceğimizi düşündük, kararı kaptan pilotla verdik'

Soruşturma kapsamında dün yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı.

Pondaag olay günü kulenin kendilerine inemeyeceklerini belirtmediğini, 'pas geçin' talimatı almadıklarını ve bu nedenle kendilerine iletilen mevcut veriler ışığında piste inebileceklerini düşünerek uçağı indirdiklerini söyledi.

Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi.

İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi.

Birçok soruyu 'Hatırlamıyorum' diyerek yanıtlamadı

Kaptan pilot M.A. ile uçağı piste indirmeye karar verdiklerini, piste indikten sonra uçağın kaydığını ve kaptan pilotun uçağı tutmaya çalıştığını aktaran yardımcı pilot Pondaag'ın, kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Pondaag'ın kendisine sorulan birçok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi.