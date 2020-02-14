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12:56 14 Şubat 2020
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    Otel çalışanı 'Çok çalışıyor' diye iş arkadaşları tarafından öldürüldü

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    Türkiye
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    Maltepe'de geçen yıl Temmuz ayında çalıştığı otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan ve Aralık ayında hayatını kaybeden İbrahim Halil Kiraz'ı döverek öldürdükleri iddia edilen 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Kiraz'ın iş arkadaşı oldukları ve kendisini 'Çok çalıştığı' için öldürdükleri öğrenildi.

    İstanbul Maltepe, Cevizli Mahallesi, 30 Ağustos caddesindeki otelde 15 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda otelde çalışan İbrahim Halil Kiraz, işyerinde yerde baygın olarak bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan İbrahim Halil Kiraz, otel yönetimi tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan İbrahim Halil Kiraz, yaşam mücadelesini sevk edildiği Şanlıurfa'daki Balıklı Göl Devlet Hastanesinde 10 Aralık 2019 tarihinde kaybetti.

    Polis olayı çözdü

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada ilk anda düşerek ağır yaralandığı tahmin edilen İbrahim Halil Kiraz'ın bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından ölen İbrahim Halil Kiraz'la aynı otelde çalışan iş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına aldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı otelde çok çalıştığı için öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'da daha önce de "Sen çok çalışıp kötü örnek oluyorsun. Patron bizim de senin kadar çalışmamızı istiyor. Biraz az çalış" diye kavga ettikleri öğrenildi. Olay günü de aynı sebeple aralarında tartışma çıktığı şüphelilerin İbrahim Halil Kiraz'ı darp ederek ağır yaraladıktan sonra merdiven boşluğunda bırakarak işlerinin başına döndükleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayın 6. faili olduğu tespit edilen Demir Ç.'nin bir başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

    Etiketler:
    Cinayet, Otel, Kartal, İstanbul
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