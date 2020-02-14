Türk Dışişleri: Rus elçi Yerhov'a yönelikler tehditlerin ardından Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemler alınıyor

Sputnik'e verdiği demeçte, İdlib'deki gelişmelerle ilgili olarak sosyal medyada çılgınlık yaşandığını kaydeden Aleksey Yerhov, "İstemeden bazı yorumları okuyacağım. “Hayatınıza veda edin”, “Arkanızdan kimse ağlamayacak”, “Yanmanızın zamanı geldi” ve benzeri. Tüm bunlar 5 yıl önce de medya ve sosyal ağlarda yaşanmıştı. Sebep İdlib değil, Halep’ti. Sonuç? Uçak krizi ve Büyükelçi Karlov’un haince suikasta uğraması. Bu arada ben de doğrudan tehditler alıyorum. Gerçekten kimse geçmişten ders çıkarmıyor mu?" demişti.

Sputnik muhabirinin Yerhov'un tehdit aldığına dair açıklamaları karşısında önlem alınıp alınmadığı sorusu karşısında Türk Dışişleri yetkilisi, "Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizdeki tüm konsolosluk binaları ile diplomatları ve aile bireylerinin güvenliği konusunda ilgili makamlarımızca gerekli tüm önlemler 7/24 esasına göre alınmaktadır. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkemizdeki temsilcilikleri veya görevli diplomatlarının güvenlikleriyle ilgili Bakanlığımıza iletilen her türlü ihbar ve talep ciddiyetle değerlendirilmekte ve ivedilikle ilgili makamlarımıza bildirilmektedir" ifadelerini kullandı.