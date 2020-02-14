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13:18 14 Şubat 2020
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    Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü

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    Gaziantep'te, kanser hastası iş adamının ölümünden 3 ay önce tüm hisse ve mal varlığını büyük oğluna devredip kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi, annenin hukuki mücadelesiyle sonuçsuz kaldı.

    İş adamı H.D, dini nikahla birlikte yaşadığı E.T'den doğan kızını nüfusuna kaydettirdi. Kanser hastası olan iş adamı 2015 yılında hayatını kaybettikten sonra E.T, o dönem 9 aylık olan kızının babasının mirasından mahrum bırakıldığını öğrendi.

    Yaptığı incelemede H.D'nin ölümünden 3 ay önce tüm mal varlığını büyük oğlu İ.D'ye aktardığını öğrenen kadın, bebeği adına hukuk mücadelesi başlattı.

    Gaziantep 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada ifade veren İ.D, emlakçılık yaptığını ve babasının ölmeden önce tüm mal varlığını kendisine sattığını öne sürdü.

    © DHA /
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    Geçtiğimiz günlerde karara bağlanan dava dosyasında, baba ile oğlu arasında danışıklı bir işlemin yapıldığına hükmedildi.

    İ.D'nin, emlak işiyle uğraştığı ve para karşılığında babasının hisseleri ve mal varlığını devrettiği yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

    "İ.D'nin banka hesapları araştırıldığında önemli bir para hareketliliği bulunmamaktadır. İ.D. tarafından dava konusu taşınmaz ve şirket devrine ilişkin bu para hareketleri dışında ilgili hesaplar son 5 yıl içinde neredeyse hiç kullanılmamıştır. Babasının iş yerinde ücretli çalışan İ.D'nin devir tarihi itibarıyla yaşı da dikkate alındığında taşınmazları ve şirket hisselerini alabilecek ekonomik durumu bulunmadığı kanaatine varılmıştır. İ.D'nin tanıkları tarafından emlakçılık yaptığı ifade edilmişse de buna ilişkin herhangi bir bilgi, belge ve para girişi bulunmadığından bu beyanlara itibar edilmemiştir."

    Devrin farklı maksatlarla yapıldığının aktarıldığı kararda, "Bu nedenlerle İ.D. ile babası H.D. arasında taşınmaz ve şirket hisse devrinin, H.D'nin vefatına yakın tarihte yapıldığı, danışıklı olup, işlemin ölenin oğlu olan davalının mirastan daha fazla kazanım sağlaması amacıyla yapıldığı kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Mahkeme, baba ile oğlu arasında yapılan devir işlemlerinin iptaline ve şu an 4.5 yaşında olan kız çocuğuna hakkı olan hisselerin iadesine karar verdi.

    ‘Mahkeme çocuğun geleceğini korudu’

    E.T'nin avukatı Abdulkadir Akıllar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hukuki süreç sonunda haklılık kanıtlandığı için mutlu olduklarını söyledi.

    © DHA /
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    "Bu işlemler yapılırken kanuni kılıfına uydurulmaya çalışıldığını gördük" diyen Akıllar, şunları kaydetti:

    "Bütün hisse devirlerinin İ.D'nin babasına banka üzerinden yüksek meblağlı paralar ödenmek suretiyle yapıldığını öğrendik. Bu işlemlerin hileli olduğunu ileri sürdük. Mahkeme bu iddia ve talep doğrultusunda vefat eden iş adamı ile büyük oğlunun 5 yıllık banka hareketlerini istedi. Bu araştırmada İ.D'nin hesabında daha önce yüksek miktarlı para girişi olmadığı, herhangi gelir getirici bir kazancı olmadığı, babasının yanında sigortalı işçi olarak çalıştığı, maaş girişinin sabit olduğu ve kredi kartı harcamalarının bile maaşının üzerine çıkmadığı belirlendi. Mahkeme de küçük gelirle böyle büyük bir şirketin hisselerinin ve bu kadar çok taşınmazın devredilmesinin olamayacağına karar verdi. Netice itibarıyla mahkeme çocuğun geleceğini korudu ve çocuk yaklaşık 3 milyon lira miras payına sahip oldu. Şirket hisse devirleri iptal edildi, devredilen taşınmazların hisse paylarına düşen oranı iptal edildi ve çocuğun adına tescil edildi. Şu an küçük çocuk büyük bir şirketin 8'de bir ortağı pozisyonuna geldi."

    Ailenin avukatlarından İbrahim Halil Üğüdür de kararın anne E.T'yi çok mutlu ettiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Hukuk, Mahkeme, Gaziantep, miras
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