Özgür Gündem davasında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a beraat

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında Necmiye Alpay, Bilge Aykut ve Aslı Erdoğan'ın beraatine karar verildi. Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin'in dosyası ayrıldı.

Dokuz gazetecinin yargılandığı Özgür Gündem davasının 15. duruşması bugün İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gazete Duvar'ın haberine göre, davada Necmiye Alpay ve Bilge Aykut’un tüm suçlamalardan beraatine, yazar Aslı Erdoğan’ın 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve örgüt üyeliği' suçlamalarından beraatine, propaganda suçu yönünden de Basın Kanunu’ndaki 4 aylık sürenin aşılması nedeniyle suçlamanın düşmesine karar verildi.

🔴Özgür Gündem ana davasında karar



⚖KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı.



📰Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut'un beraatine karar verildi. Savunma yapmayan 4 sanık ile firari 2 sanığın dosyası ayrıldı. pic.twitter.com/xFAhwJGF3l — dokuz8HABER (@dokuz8haber) February 14, 2020

​Haklarında yakalama emri bulunan ve henüz ifadesi alınmamış olan Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu’nun dosyalarının ayrılmasına; Zana Kaya, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Eren Keskin yönünden de süre talep edildiği için dosyanın ayrılmasına karar verildi.

Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesiyle ilgili savcı mütalaasında Erdoğan ve Kaya'ya 'propaganda' suçundan; Keskin, Kızılkaya ve Sancılı’ya 'örgüt üyeliği' suçundan ceza verilmesini, Bilge Aykut ve Alpay'ın beraatini, Zarakolu ve Koçali'nin dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.