Dilek İmamoğlu'ndan 14 Şubat paylaşımı

Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu ile fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı bir 14 Şubat paylaşımı yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Bugün ve her gün dünyayı sarıp sarmalayan en yüce duygu sevgi olsun. Kalbinde sevgi taşıyan herkesin günü kutlu olsun" yazdı.

Bugün ve her gün dünyayı sarıp sarmalayan en yüce duygu sevgi olsun. Kalbinde sevgi taşıyan herkesin günü kutlu olsun.#SeninleGüzel



#14şubatsevgililergünü pic.twitter.com/mD0qmUyXZ8 — Dilek Kaya İmamoğlu (@dk_imamoglu) February 14, 2020

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