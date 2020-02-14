Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Basın alanında özgürlük ve haklar geriye gidemez

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, basın yasalarının ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi. Uçum, “Yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kurumsal medyanın yanı sıra bireysel medyanın da ortaya çıktığını, mevcut basın hukukunun ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini söyledi. Uçum, bu amaçla çalışmalara başladıklarını, yıl sonuna kadar yeni bir basın hukuku belgesi ortaya koyacaklarını belirtti.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Kurul Başkanvekili Mehmet Uçum, kendilerini 'Fikri faaliyeti belgeye dönüştürme kurulu' olarak tanımladı, 21. yüzyıl medya hukukunu oluşturmak için görüşler almaya devam edeceklerini söyledi. Basın alanında da hak ve özgürlüklerin geriye gitmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Uçum, “Aralarında basın işkolunda da olan dağınıklığı giderip tekleştirme çalışmamız olacak” dedi.

Siyasi iradenin konusu

Ceza hukuku konusunda da çalışma gruplar oluşturduklarını ve bu çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Uçum, “Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu gibi konularda da çalışmalarımız var. Biz, sonuçta yasa teklifi taslağı hazırlamıyoruz. Hukuk politikası çıkarıyoruz. Bunun kanuna nasıl dönüşeceği konusu siyasi iradenin konusudur” açıklaması yaptı.

Burhan Kuzu da üye

Bir uyuşturucu kaçakçısıyla yemek fotoğrafları ortaya çıkan ve C. Savcılığı tarafından hakkında soruşturma yürütülen Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu ile ilgili soruya, Uçum şu karşılığı verdi: “İddia vardır, savunma vardır. Bu konuda peşin hüküm negatiftir.” Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının “yönlendirici denetim”, “Dosyayı yeniden ele alma kararı” olduğunu söyleyen Mehmet Uçum, “AİHM kararlarına uyulmadığı iddiası doğru değil” diye konuştu.

Mehmet Uçum, Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Uçum, basın yasasının eksikliklerini açıkladı.

Hukuk Politikaları Kurulu Üyeleri, 9 Ekim 2018 tarihinde atandı, Mehmet Uçum da 31 Ekim 2018 tarihinde kurulun başkanvekili olarak görevlendirildi. Mehmet Uçum, kurulun konu başlıklarını ve bu alanlarda yürütülen çalışmaları şöyle açıkladı:

1. Hukuk ve Sistem Reformu: Bu alanda; akademisyenler, uzmanlar ve hukukçuların katılımıyla 4 çalıştay gerçekleştirildi.

2. Hak ve Özgürlükler Hukuku: Bu alanda, yüksek yargı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi.

3 . Çalışma İlişkileri: İş kodu (iş hukuku mevzuatının tekleştirilmesi), bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında; yargı mensuplarının, akademisyenlerin, işçi ve işveren sendikalarının, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle 15 çalıştay ve çalışma toplantısı yapıldı.

4. Ceza Hukuku: Ceza, ceza yargılaması ve infaz hukuku, önleyici suç kolluğu, suça sürüklenen çocuklar alanlarında; yargı mensuplarının, akademisyenlerin, baroların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 6 çalıştay gerçekleştirildi.

5. Avukatlık Hukuku: Türkiye Barolar Birliği, barolar, hukuk dernekleri ve kamu avukatlarının temsilcileriyle 4 çalışma toplantısı yapıldı.

6. Tahkim Hukuku: Bu alanda, TOBB Tahkim Heyeti, İstanbul Tahkim temsilcisi ve diğer ilgililerle bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

7. Kişisel Veriler Hukuku: Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile çalışma hayatı, sağlık alanı ve avukatlık hukuku mecralarında ilke kararlan oluşturulmasına yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma gruplarının faaliyetleri ele alınan konuya ilişkin politika belge taslağı, öneri/sonuç belgesi oluşturuluncaya kadar devam edecek.