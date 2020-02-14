Caddebostan'daki 'Perili Köşk' icradan satılık

Kadıköy Caddebostan'da bulunan, 'Perili Köşk' adıyla da bilinen tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi üzerine satışa çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

Kadıköy'de bulunan 'Küçük Dolmabahçe', 'Saray Yavrusu' ve 'Perili Köşk' gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, alacaklı bankaların icra takibi sonucu satılacak.

Alınan bilgiye göre, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle satışa çıkarılan Caddebostan'daki tarihi Ragıp Paşa Köşküne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesinin 5. ve 10. icra müdürlüklerinin kıymet takdir çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köşke, değerli konut vergisi kapsamında 234 milyon lira değer biçti.

114 yaşında

Caddebostan'da Cemil Topuzlu Caddesi'nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

Kadıköy'ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.