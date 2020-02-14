Kadir Şeker'in ağabeyi: Dostoyevski’nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm

Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, ailesiyle cezaevinde görüştü. Kardeşiyle yaptıkları görüşmeyi anlatan Hidayet Fatih Şeker, "Görüşmede Dostoyevski’nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm. Kardeşim hala olayın şokunda olduğu için üzgün görünüyordu'' dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran'ı engellemek istedi. Ancak çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı. Özgür Duran hayatını kaybetti.

Kadir Şeker, geçen salı günü cezaevinde ailesiyle görüştü. Görüşmeye katılan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, görüşmenin yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin ilk dakikalarında herkesin ağzında kelimelerin düğümlendiğini belirten Hidayet Fatih Şeker, şunları söyledi:

‘Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı’

'Desteklerle moral buldu'

''Açık görüş olarak Kadir ile konuşma şansımız oldu. Sanırım ayda bir defa açık görüş hakkı var. Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı. Duygusal bir andı. Sonra konuşup sohbet ettik. Annem ve babam duygulandı. Yarım saat kadar sürdü. Kardeşim yorgun ve bitkin bir haldeydi. Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski’nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm. Kardeşim hala olayın şokunda olduğu için üzgün görünüyordu. Bu konuyla ilgili biz de bir şey sormadık, kendisi de anlatmak istemedi.''

Kardeşinin kendisi için 'katil' kelimesinin kullanılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Şeker, ''Sosyal medyada ve basın yayın organlarında destek gördüğünü, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi'' diye konuştu.

‘Suç ve Ceza’ neyi anlatıyor?

19. yüzyılda yaşayan Rus yazar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin dünya klasikleri arasına giren eseri Suç ve Ceza, üniversite öğrencisi Rodya Romanoviç Raskolnikov adlı kahramanın işlediği cinayetle başlıyor. Romanın geri kalanında uzun bir muhasebenin ardından kahraman suçunu itiraf ediyor.