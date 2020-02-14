Kadir Şeker'in ağabeyi: Dostoyevski’nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven 32 yaşındaki Özgür Duran'ı engellemek istedi. Ancak çıkan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker, tutuklandı. Özgür Duran hayatını kaybetti.
Kadir Şeker, geçen salı günü cezaevinde ailesiyle görüştü. Görüşmeye katılan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, görüşmenin yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin ilk dakikalarında herkesin ağzında kelimelerin düğümlendiğini belirten Hidayet Fatih Şeker, şunları söyledi:
‘Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı’
'Desteklerle moral buldu'
Kardeşinin kendisi için 'katil' kelimesinin kullanılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Şeker, ''Sosyal medyada ve basın yayın organlarında destek gördüğünü, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi'' diye konuştu.
‘Suç ve Ceza’ neyi anlatıyor?
19. yüzyılda yaşayan Rus yazar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin dünya klasikleri arasına giren eseri Suç ve Ceza, üniversite öğrencisi Rodya Romanoviç Raskolnikov adlı kahramanın işlediği cinayetle başlıyor. Romanın geri kalanında uzun bir muhasebenin ardından kahraman suçunu itiraf ediyor.
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