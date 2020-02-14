Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a karşı dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na partisinin grup toplantısında, 'FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğandır' dediği için 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, söz konusu davaya ilişkin yaptığı açıklamada Erdoğan'a karşı dava açacaklarını söyledi.

Habertürk'e konuşan Çelik, dava dilekçesinin taraflarına ulaşmasını beklediğini söyledi ve Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra dava için adım atacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından, "FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" ifadelerini kullanmıştı.