Bahçelievler'de bina yıkıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir bina yıkıldı. Binanın boş olduğu, ancak yoldan geçenler olduğu belirtiliyor.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 6 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Bina çökerken, yanındaki sağlam binaya da zarar verdi. Mahalle halkı çökme anına ilişkin olarak itfaiye ekiplerine, "Yoldan geçenler vardı" bilgisini verdi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Yıkılan binanın bir ay önce, 5.8 büyüklüğündeki depremde gördüğü hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

'Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da yaşananlara ilişkin olarak CNN Türk canlı yayınında açıklama yaptı. Bahadır, bunlara ek olarak "Bina içinde birkaç hurdacı olduğu bilgisi var" aktarımında bulundu.

Bahadır, şunları söyledi:

"Yaralımız yok, can kaybımız yok. Bina boş olduğu için, ikamet eden olmadığı için binayı araştırıyoruz. Yalnız bir kağıt toplayıcısının içeri girdiği bilgisi var. Bazıları 'Girdi' diyor, bazıları 'Çıktı' diyor. AFAD hassas ses aletleriyle dinledi, Şu an için kimse gözükmüyor diyorlar."

© DHA / Binanın çökmeden önceki görüntüsü.

İstanbul Valiliği: Henüz neden çöktüğü bilinmiyor

Konuya ilişkin olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır" dendi.