Marmaray sefer sayısı artıyor: Maltepe-Zeytinburnu arasında 15 yerine 8 dakikada bir tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD Taşımacılık, Marmaray’da yoğun yolcu talebinin olduğu, zaman zaman vatandaşların trene binmekte zorlandıkları ya da binemedikleri duraklar arasında sefer sayısını ve sıklığını artırmaya hazırlanıyor. İlk hedef, Maltepe-Zeytinburnu arasında sefer sayısının artırılması.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, hafta başında yüzde 35 zamla gündeme gelen Marmaray’da, tren sefer sayısının artırılması ön görülüyor. TCDD Taşımacılık, yoğunluğun en fazla olduğu Maltepe-Zeytinburnu hattı arasındaki tren sayısını ve sıklığını artırmaya hazırlanıyor.

Hazırlıkları sürdürülen yeni planlamaya göre, 15 dakika yerine 8 dakikada bir tren gelecek.

'En kısa sürede başlayacak'

Kaynaklar, söz konusu teknik çalışmanın tamamlandığını belirterek, “Hazırlıklar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığımızın da onayının ardından söz konusu hatta tren sefer sayılarının artırılması için somut adım atılacak. En kısa sürede ön görülen yeni planlama hayata geçirilecek” dedi.

Marmaray’da, Maltepe-Zeytinburnu arası yolcu talebinin ve mobilizasyonun en yoğun görüldüğü iki nokta. Yolcular, zaman zaman trene binemiyor. İkinci treni beklemek zorunda kalıyor.