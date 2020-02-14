AA: Halep kırsalında Suriye ordusuna ait helikopter düşürüldü

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Suriye ordusuna ait helikopter düşürüldü. Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak, helikopterdeki tüm mürettebatın öldüğünü ifade etti.

Muhalifler ve Suriye ordusu arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.

Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, helikopter askeri uçuş gerçekleştirdiği sırada Halep'in el-Atarib yerleşimi üzerinde vuruldu. Helikopterin El Nusra militanları tarafından vurulduğunu belirten muhabir, uçağın hangi noktadan hedef alındığına dair henüz bilgi olmadığını kaydetti. Muhabir, vurulan helikopterin El Nusra militanlarının Urum-el-Kubra'daki mevzilerinin hedef alındığı bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi.

Sputnik'e konuşan bir askeri kaynak ise helikopterdeki tüm mürettebatın öldüğünü ifade etti.

Şu anda Urum-el-Kubra, Halep'in güneybatısında Nusra militanlarının en yoğun olduğu bölgelerden biri durumunda.

Öte yandan, muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Suriye ordusunun Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

© DHA / Halep kırsalında Suriye ordusuna ait helikopter düşürüldü

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.