Sevgililer Günü'nde tektaşı reddetti, buzağıyı seçip çiftlik kurdu

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşinin "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" teklifini buzağıdan yana kullanan Nuriye Kayalı, hayvan çiftliği hayalini 10 yılda gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Nuriye ile Hüseyin Kayalı çifti, 20 yıl önce evlendi. Hüseyin Kayalı, 10 yıl önce 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak istediği eşini arayarak, "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" diye sordu. Nuriye Kayalı, hiç düşünmeden tercihini buzağıdan yana kullandı.

Hayvan çiftliği hayaline bebek şefkatiyle büyüttüğü buzağısıyla kapı aralayan Kayalı, 10 yılda 30 büyükbaş hayvanla "Sevgi" adını verdiği bir çiftlik kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

'Buzağının geleceği olur, üretirim diye düşündüm'

Nuriye Kayalı eşinin bugüne kadar kendisini hiç üzmediğini söyledi.

Eşinin kendisini mutlu etmek için yaptığı sürprizlerin evliliklerini daha da güçlendirdiğini belirten Kayalı, şunları belirtti:

"Eşim bana iki tercih sunduğunda hiç düşünmeden buzağıyı istediğime hiç pişman olmadım. 'Tarlada çalışırken yüzüğü kaybederim, buzağının geleceği olur, üretirim' diye düşündüm. Her şey altın, kıyafet değil. Allah'a şükür o buzağı büyüdü ve onun sayesinde birçok ihtiyacımızı karşıladık. O buzağıdan sonra hayvanlarımız çoğaldı. Biri üniversiteye giden üç çocuğumuzun eğitim masraflarını karşılıyoruz. O hediye hayatımıza yön verdi. Yüzük almış olsaydım ne olacaktı, yerinde duracaktı. Bana bir katkısı olmayacaktı."

Biberonla beslediği buzağının fotoğrafını hala sakladığını dile getiren Kayalı, kadınların üretimi sağlayacak hediyelerle daha mutlu olacaklarına inandığını ifade etti.