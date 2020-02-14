Kayıt
20:59 14 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Urla Belediye Başkanı Oğuz'un tahliye talebi reddedildi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104085/16/1040851666.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002141041408198-urla-belediye-baskani-oguzun-tahliye-talebi-reddedildi/

    İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ suçlaması ile tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un ilk duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme, tüm suçlamaları reddeden Oğuz'un tahliye talebini reddetti.

    ‘FETÖ’ suçlaması ile tutuklanan ve Urla Belediye Başkanlığı düşürülüp yerine kayyum atanan Burak Oğuz, yargılandığı davada ilk duruşma İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

    © Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Tunç Soyer: Urla'da yeni başkan seçilecek

    Mahkemeyi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu Cumhuriyet Halk Partisi Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, da takip etti. Toplam yirmi tanığın bulunduğu ilk duruşmanın SEGBİS uygulaması ile kayıt altına alınması da dikkat çekti.

    Burak Oğuz’un mahkemede Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gerçekleşen ziyaret hakkında söyledikleri de dikkat çekti.

    'Hatırlamıyorum'

    Mahkeme heyeti tarafından Burak Oğuz’a üye olduğu dernekler ve ilişki kurduğu tüm kişiler soruldu. Sorulan soruların çoğuna “Hatırlamıyorum” yanıtını veren Oğuz ayrıca yönetilen tüm suçlamaları reddetti.

    'Kimse yok mu?' derneği soruldu

    İz gazetesinden Tugay Can’ın haberine göre, Mahkeme Başkanı tarafından Burak Oğuz’a “Kimse Yok Mu Derneği”ne yapılan yardımlar soruldu. Oğuz, mahkeme başkanının sorusuna, “Bu yardımları tamamen insani duygular ile yaptım” yanıtını verdi.

    Mahkeme Başkanı tarafından Burak Oğuz’a sorulan bir diğer soru ise Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika’nın çeşitli ülkelerine gerçekleştirdiği seyahatler üzerine oldu.

    Oğuz’a İGİD üyeliğinin sorulması üzerine; Afrika’yı çocukluğundan bu yana sevdiğini ve Afrika ile ilişki kuran kurumları araştırırken tesadüfen İGİD ile karşılaştığını aktardı. Oğuz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile ilişkilerinin ticari sebepler ile başladığını söyledi.

    Hamza Dağ
    © AA / Halil Sağırkaya
    AK Partili Dağ'dan CHP'ye FETÖ sorusu: Cevap CHP'deki siyasi ayağın deşifre olmasına vesile olacak

    Oğuz’un Demokratik Kongre Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret hakkında söyledikleri ise dikkat çekti. Oğuz, “Bu seyahatlerde sadece biz yoktuk. Türkiye’nin birçok büyük iş adamı da bu seyahatlerde yer aldı” şeklinde konuştu.

    'Seyahatte Gül de vardı'

    Oğuz, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti ziyaretinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de vardı. Hatta iki tane Bakan’ın da bu seyahate katıldığını hatırlıyorum. Bu seyahatte iki tane kız çocuğunun İstiklal Marşı’nı okuduğunu hatırlıyorum. Bu seyahate devletin en üst düzeyinden katılımlar söz konusuydu” ifadelerini kullandı. Oğuz, seyahat heyetinde yer alan bakanların adlarını ise hatırlamadığını söyledi.

    'Gülen'i ziyaret edeceği izlenimi oluştu'

    Mahkeme Heyeti tarafından Burak Oğuz’a ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’ne Hüseyin Çakıroğlu ile gerçekleştirdiği seyahatler de soruldu. Oğuz, savunmasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderken gidiş ve dönüş seyahatlerinde Çakıroğlu ile yan yana olduğu iddiasını kabul etti. Çakıroğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde Fetullah Gülen’i ziyaret edeceği izlenimini edindiğini ifade eden Oğuz, Çakıroğlu’nun kesinlikle bu yönde bir beyanı olmadığını söyledi. Cumhuriyet Savcısı tarafından Oğuz’a, “Amerika Birleşik Devletleri’nden dönüş yolunda bu yönde bir konuşmanız oldu mu?” sorusuna Oğuz, “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.

    'İfadeye kendi ayağıyla gitti'

    Sanık avukatları ise müvekkillerinin sabıkasız bir geçmişi olduğunu belirterek, “Müvekkilin ByLock’u yoktur. Bank Asya hesabına ilişkin 2013 yılından sonra işlem yapanlara bakmak lazım. Oğuz’da bu durum yoktur. Çevresini genişletmek isteyenleri İzmir Genç İşadamları Derneği tarzı yerlere yönlendirirler. Dernek üyeliği sadece 2 sene olmuştur. Kendisinin Afrika sempatizanlığı vardır. Her şeyden önce seçilmiş bir belediye başkanı, yüzde 70 oy almış. İfadeye kendi ayağıyla gitmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

    Mahkeme heyeti verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Tutuklanma, FETÖ, Urla, CHP, İbrahim Burak Oğuz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet