Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Okçular Vakfı'ndan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ziyaret

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, dün Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan ve Okçular Vakfı mensuplarını Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu’nda ağırladı.

Görüşmede, Rusya'da Türk okçuluğunun kültürel, tarihi ve teknik yönlenleri tanıtan kapsamlı bir serginin düzenlenmesine yönelik ortak planlar ele alındı.

Öte yandan önceki gün de Buravov ile Aydın Üniversitesi öğretmenleri ve Rusça okuyan öğrencileri arasında Rusya’da 10 Şubat’ta kutlanan 'Diplomatlar Günü' vesilesiyle bir görüşme yapıldı.