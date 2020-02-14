Hakkında inceleme başlatılan Kuzu: Yargıyı rahat bırakın

Zindaşti ve adamlarının tahliye edilmesine ilişkin soruşturmada ismi geçen ve hakkında inceleme başlatılan Burhan Kuzu, konuyla ilgili, "Bundan sonrası yargının konusu. Yargıyı rahat bırakın" yorumunda bulundu.

Suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirdiği gerekçesiyle tutuklanan İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarının tahliye edilmesine ilişkin soruşturmada ismi geçen Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkındaki iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

Hakkında inceleme başlatılmasının ardından açıklamada bulunan Kuzu, "Fatih Portakal, amacın habercilik değil yargıyı etkilemek. Haberin güncelliği ortadan kalktı. Isıtıp ısıtıp hergün aynı meseleyi gündeme getirerek tahrik etmek doğru değil. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, bundan sonrası yargının konusu. Yargıyı rahat bırakın" diye yazdı.

Fatih Portakal, amacın habercilik değil yargıyı etkilemek. Haberin güncelliği ortadan kalktı. Isıtıp ısıtıp hergün aynı meseleyi gündeme getirerek tahrik etmek doğru değil. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, bundan sonrası yargının konusu. Yargıyı rahat bırakın. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 14, 2020

Ne olmuştu?

Uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen ve hakkında “adam öldürmek”, “cinayete azmettirmek”, “FETÖ üyeliği” suçlamaları da bulunan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, 19 Ekim 2018 akşamı tartışmalı bir şekilde 3 adamı ile birlikte tahliye edildi. Savcılık Zindaşti’nin tahliyesine itiraz etti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak kayıplara karışan Zindaşti bir türlü bulunamadı. Zindaşti’nin tahliyesinin arkasındaki ismin Burhan Kuzu olduğu iddia edildi. İddiaları, “Kendisini tanımam” diyerek reddeden Burhan Kuzu’nun Zindaşti bağlantısını Cumhuriyet, yemek yerken çekilmiş fotoğrafını yayımlayarak ortaya çıkarmıştı. Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin soruşturma başlatan HSK’nin görevlendirdiği müfettişlere ifade veren cumhuriyet savcısı Ercan Devrim ile hâkimler Özkan Gürel ve Ersin Öztürk “Sürekli arıyordu. İran ile ilişkiler için serbest kalmalı diye” diyerek Kuzu’nun Zindaşti’nin tahliyesi için yaptığı baskıları detaylarıyla anlatmıştı.