Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Ayrıca konvoyda sinyal kesici askeri araçların da olduğu görüldü.
Öte yandan, konvoyda 8 yaşındaki mayın arama köpeği ''Kaya'' da yer aldı.
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi https://t.co/SdodCaxo3e pic.twitter.com/RnZfA45Ttk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 14, 2020
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