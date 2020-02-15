Türk şirketi, Rusya’da un fabrikaları açmayı planlıyor

Demirpolat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Demirpolat, Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev ile görüşmede, iki un fabrikası açmayı planladıklarını söyledi.

Halihazırda dünya un ihracatında Türkiye’nin yüzde 23, Rusya’nın ise yüzde 1.5’lik paya sahip olduğunu söyleyen Demirpolat, Rusya’nın da hak ettiği yeri alması gerektiğini belirterek, lojistik açıdan Krasnodar Bölgesi’nin ihracat için ideal seçenek olduğunu kaydetti.

Demirpolat, uzmanlarının Taman ve Novorossiysk limanlarının imkanlarını analiz ettiğini bildirdi.

Vali Veniamin Kondratyev, bölgenin Türk işletmelerine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. Geçen yıl Krasnodar Bölgesi’nde 14.5 milyon ton tahıl, baklagiller ve pirinç toplandığı bilgisini veren Kondratyev, “Ama amacımız geniş, sadece tahılı ihraç etmek değil, tahılı Rusya’da işlemek ve hazır ürünü ihraç etmek. Halihazırda bölgede 60 un fabrikası faaliyet gösteriyor. Bu fabrikalar sadece bölgenin ihtiyaçlarını gideriyor. Ama unumuz ihracat konusu olmalı” diye konuştu.

Demirpolat Şirketler Grubu’nun, fabrikalarını Yeysk ilçesi ile Anapa şehrinin Yurovka kasabasında açmayı planlıyor.