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09:56 15 Şubat 2020
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    Tayyip Erdoğan - Hakan Fidan

    Soruşturma tamamlandı: 'MİT kumpası' Erdoğan ameliyata geç girince çöktü

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002151041409752-sorusturma-tamamlandi-mit-kumpasi-erdogan-ameliyata-gec-girince-coktu/

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 MİT görevlisinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. 'MİT görevlilerinin ifadeye çağrıldığı saatin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat saatine denk getirildiği, Erdoğan ameliyata geç girince kumpasın çöktüğü' belirtildi.

    Kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın KCK operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest kalan ve gazetecilik yaparken Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalıştığı ortaya çıkan Mustafa Özer’in Nisan 2015’te yaptığı şikâyet üzerine başlatılan soruşturma 5 yıl sonra tamamlandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede, Mustafa Özer ile o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. hükümet üyeleri ve 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılan Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner, MİT çalışanları Fatma Afet Güneş, Yaşar Hakan Yıldırım, Hüseyin Emre Kuzuoğlu’nun da arasında bulunduğu 32 kişi mağdur olarak yer aldı.

    Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre iddianamede, 13 Eylül 2011’de kamuoyunda 'Oslo görüşmeleri' olarak bilinen ses kayıtlarının basına sızdırıldığı belirtildi.

    Ayrıca, 7 Şubat 2012'de Hakan Fidan dahil 5 MİT görevlisinin ifadeye çağrıldığı saatin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat saatine denk getirildiği, Erdoğan ameliyata geç girince kumpasın çöktüğü' vurgulandı.

    Gülen de iddianamede

    FETÖ lideri Fethullah Gülen, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Yurt Atayün, Serdar Bayraktutan ile örgütün o dönemki 'emniyet, yargı ve MİT imamları'nın da aralarında bulunduğu 15’i firari 34 kişi iddianamede şüpheli oldu.

    Gülen’in de aralarında bulunduğu 34 sanığa 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'gizliliğin ihlali' ve 'nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından 26 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

    O tarihte Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağıran eski savcılar Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya hakkında ise bu iddialar ve başka suçlamalar nedeniyle Yargıtay’da dava açıldığı hatırlatılarak takipsizlik kararı verildi.

    İddianame başsavcının onayının ardından İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

    Etiketler:
    Ameliyat, FETÖ, Kumpas, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı
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