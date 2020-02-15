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21:02 15 Şubat 2020
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    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

    Erdoğan: Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki töreninde konuştu.

    Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

    - AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok.

    - AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

    - Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

    -Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız.

    - Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz.

    - Seçimden seçime milleti hatırlayanların, yıllardır oy oranlarını bir puan dahi artıramamış olmaları bizim için en büyük ibrettir.

    - Son yıllardaki seçimlerdeki oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz.AK Parti'nin olması gereken yer, mutlaka yüzde 50'lilerin çok çok üzeridir.

    - AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.

    - Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum.

    - AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor.

    - AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.

    - Türkiye en az Cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki kadar kritik, sonuçları en az o dönemdeki kadar büyük olacak bir mücadelenin içindedir.

    - İstifa ediyorlar diyorlar ya, ama bakın bir ayda 45 bin geliyor. Ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir. Bir ölür, bin diriliriz diyorlar ya, üzülmeye gerek yok. Gitmişler, hayrolmuş. Demekki onlar kendileri için burada beklediklerini bulamadılar.

    - Bizde 3.5 milyon Suriyeli var, İdlib’den 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda.

    - İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. Yoğun şekilde briket barınaklar yapıyoruz.

    - Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez. Suriye’yi terör örgütlerinden ve rejimden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

    - (İdlib'de çözüm) Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız. Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız.

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