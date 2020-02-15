Kayıt
21:02 15 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - telefon

    Erdoğan'dan canlı yayında AK Parti üyelerine sürpriz telefon

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 46
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104121/54/1041215490.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002151041410943-erdogandan-canli-yayinda-ak-parti-uyelerine-surpriz-telefon/

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan vatandaşları telefonla arayıp tebrik etti. Yeni üye partililer, telefonda karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya güldüren diyaloglar çıktı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti üyesi olan Berfin Dağdelen'le üye buluşması töreninde konuştu.

    AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

    Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

    Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

    Berfin Dağdelen: Evet oldum.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Hat düştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berfin hanım üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

    Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle mi?

    Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah.

    Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

    Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.

    Erdoğan'ın bir sonraki telefon görüşmesi ise şöyle:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

    Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

    Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi bölüm?

    Doğan Bey: Dış ticaret.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun. Allah hayırlısına erdirsin. Senin gibi genç kardeşlerimizin üye kaydı yapmasını bekliyorum.

    Doğan Bey: Teşekkür ederim başkanım.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin. Bütün arkadaşlarımızın selamları var. Derslerinizde başarılarınızı diliyoruz.

    Doğan Bey: Teşekkürler başkanım.

    'Bana bak çok üye yapacaksın'

    Fatih'ten Mustafa Demir:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alo

    Mustafa Demir: Buyrun sayın başkanım.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selamın Aleyküm. Mustafa Bey üyeliğinizi tebrik ediyorum.

    Mustafa Demir: Teşekkür ederim başkanım

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih'te fırıncılık yapıyorsunuz heralde. Neredelisiniz?

    Mustafa Demir: Adıyaman

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

    Mustafa Demir: 3 tane var ellerinizden öper.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen tabanı tutturdun. En az üç diyoruz. Fatih'in neresinde çalışıyorsunuz.

    Mustafa Demir: Fatih efendim.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah tam yerindesiniz.

    Mustafa Demir: Kebapçıların arasında efendim. Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor başkanım.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teyfik Bey bak sorun çıkıyormuş. İlgilenirsiniz.

    Mustafa Demir: Babası da memleketten gelmiş. Sizi çok seviyor. Her defasında diyor ki "Tayyip Bey'e oy vermesseniz size hakkımı helal etmem" Hastaneden çıkar çıkmaz "Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Bu hastaneleri yapmış." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ta ondan razı olsun.. Bana bak çok üye yapacaksın.

    Mustafa Demir: İnşallah başkanım.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de bir yerden tutmamız lazım diyor. Çocukları gözlerinden öpüyorum. Babanın ellerinden. Allah'a emanet ol.

    'İlhami niye güldün'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlhami niye güldün? Gerçekten ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul İl Teşkilatı'nda üyelerle ilgili bir ödül törenindeyiz. Üyeliğiniz hayırlı olsun.

    İlhami: Sağolun efendim. Allah size ömür versin.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? İllahi yoksa kardeşlerin sayısını bilmiyor musun?

    İlhami: 5 kardeşiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah. Evlisin? Kaç çocuk var?

    İlhami: 5 çocuk var.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen baya hızlı gidiyorsun. Allah eksikliğini vermesin. Memleket neresi?

    İlhami: Alanya.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak şu anda il teşkilatındayız. Bini aşkın kardeşimiz var. Senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Bütün aileye selamlarımızı ilet. Sadece senin üyeliğin yetmez. Senden yeni yeni üyeler bekliyorum.

    İlhami: İnşallah efendim.

    Diğer bir telefon konuşması ise şöyle:

    Erdoğan: Hayırlı akşamlar.

    Gülden Hanım: İyi akşamlar ağabey.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasılsınız.

    Gülden Hanım: Sağolun

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize üye olmuşsunuz tebrik etmek için aradım

    Gülden Hanım: Sağolun.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

    Gülden Hanım: Ben bekarım ağabey.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonrası için hayırlı olsun demek var. Kaç kardeşsiniz?

    Gülden Hanım: 4 kardeşiz biz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra sadece senin üyeliğin yetmez yeni yeni üyeler partimize kazandırmak lazım. Umarım sen de bunu kazandıracaksın.

    Gülden Hanım: Evet ağabey.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakırköylü müsün?

    Evet. Bakırköy'de doğdum. Şimdi Çatalca'dayım.

    Gülden Hanım'ın yengesi: Yengesiyim ben benimle konuşur musunuz acaba.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Tayyip Erdoğan. Gülden Hanım'ın yengesiyle mi konuşuyorum?

    Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üye oldunuz mu?

    Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğumu söyledim inanmadın mı?

    Gülden Hanım'ın yengesi: Hayır.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İstanbul İl Teşkilatı'nda üye kayıtları ile ilgili ödül töreni yapıyoruz. Ve yeni üyelerimizi arıyoruz. Şimdi yengesi olarak sizinle koşuyoruz.

    Gülden Hanım'ın yengesi: Evet benim. Biz ailece AK Partiliyiz.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan herkese selam söylüyoruz.

    Gülden Hanım'ın yengesi: Çok teşekkür ederiz. Biz de selam söylüyoruz.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dresden bombardımanında kentin merkezini yok eden bi yangın fırtınası oluştu.
    2. Dünya Savaşı’nın en büyük hava saldırılarından Dresden bombardımanının 75. yıldönümü
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet