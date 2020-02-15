Erdoğan'dan canlı yayında AK Parti üyelerine sürpriz telefon

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan vatandaşları telefonla arayıp tebrik etti. Yeni üye partililer, telefonda karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, ortaya güldüren diyaloglar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti üyesi olan Berfin Dağdelen'le üye buluşması töreninde konuştu.

AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

Berfin Dağdelen: Evet oldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. Hat düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berfin hanım üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle mi?

Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah.

Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.

Erdoğan yeni AK Parti üyelerini arayıp tebrik etti:



-Alo, kimle görüşüyorum?

+Siz kimi aramıştınız?

- Berfin hanımı arıyorum, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan

Partimize üye oldunuz mu?

+Evet oldum

- Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor. ...Hat düştühttps://t.co/EQBVlBj8EM pic.twitter.com/xTKEdcionF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2020

Erdoğan'ın bir sonraki telefon görüşmesi ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan Bey: Dış ticaret.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun. Allah hayırlısına erdirsin. Senin gibi genç kardeşlerimizin üye kaydı yapmasını bekliyorum.

Doğan Bey: Teşekkür ederim başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin. Bütün arkadaşlarımızın selamları var. Derslerinizde başarılarınızı diliyoruz.

Doğan Bey: Teşekkürler başkanım.

'Bana bak çok üye yapacaksın'

Fatih'ten Mustafa Demir:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alo

Mustafa Demir: Buyrun sayın başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selamın Aleyküm. Mustafa Bey üyeliğinizi tebrik ediyorum.

Mustafa Demir: Teşekkür ederim başkanım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih'te fırıncılık yapıyorsunuz heralde. Neredelisiniz?

Mustafa Demir: Adıyaman

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

Mustafa Demir: 3 tane var ellerinizden öper.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen tabanı tutturdun. En az üç diyoruz. Fatih'in neresinde çalışıyorsunuz.

Mustafa Demir: Fatih efendim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah tam yerindesiniz.

Mustafa Demir: Kebapçıların arasında efendim. Fırıncı olarak bazı sıkıntılarımız oluyor başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teyfik Bey bak sorun çıkıyormuş. İlgilenirsiniz.

Mustafa Demir: Babası da memleketten gelmiş. Sizi çok seviyor. Her defasında diyor ki "Tayyip Bey'e oy vermesseniz size hakkımı helal etmem" Hastaneden çıkar çıkmaz "Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Bu hastaneleri yapmış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ta ondan razı olsun.. Bana bak çok üye yapacaksın.

Mustafa Demir: İnşallah başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de bir yerden tutmamız lazım diyor. Çocukları gözlerinden öpüyorum. Babanın ellerinden. Allah'a emanet ol.

'İlhami niye güldün'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlhami niye güldün? Gerçekten ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. İstanbul İl Teşkilatı'nda üyelerle ilgili bir ödül törenindeyiz. Üyeliğiniz hayırlı olsun.

İlhami: Sağolun efendim. Allah size ömür versin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? İllahi yoksa kardeşlerin sayısını bilmiyor musun?

İlhami: 5 kardeşiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah. Evlisin? Kaç çocuk var?

İlhami: 5 çocuk var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen baya hızlı gidiyorsun. Allah eksikliğini vermesin. Memleket neresi?

İlhami: Alanya.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak şu anda il teşkilatındayız. Bini aşkın kardeşimiz var. Senin üyeliğini tebrik ediyorlar. Bütün aileye selamlarımızı ilet. Sadece senin üyeliğin yetmez. Senden yeni yeni üyeler bekliyorum.

İlhami: İnşallah efendim.

Diğer bir telefon konuşması ise şöyle:

Erdoğan: Hayırlı akşamlar.

Gülden Hanım: İyi akşamlar ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasılsınız.

Gülden Hanım: Sağolun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimize üye olmuşsunuz tebrik etmek için aradım

Gülden Hanım: Sağolun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç çocuk var?

Gülden Hanım: Ben bekarım ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonrası için hayırlı olsun demek var. Kaç kardeşsiniz?

Gülden Hanım: 4 kardeşiz biz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra sadece senin üyeliğin yetmez yeni yeni üyeler partimize kazandırmak lazım. Umarım sen de bunu kazandıracaksın.

Gülden Hanım: Evet ağabey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakırköylü müsün?

Evet. Bakırköy'de doğdum. Şimdi Çatalca'dayım.

Gülden Hanım'ın yengesi: Yengesiyim ben benimle konuşur musunuz acaba.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Tayyip Erdoğan. Gülden Hanım'ın yengesiyle mi konuşuyorum?

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üye oldunuz mu?

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğumu söyledim inanmadın mı?

Gülden Hanım'ın yengesi: Hayır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İstanbul İl Teşkilatı'nda üye kayıtları ile ilgili ödül töreni yapıyoruz. Ve yeni üyelerimizi arıyoruz. Şimdi yengesi olarak sizinle koşuyoruz.

Gülden Hanım'ın yengesi: Evet benim. Biz ailece AK Partiliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan herkese selam söylüyoruz.

Gülden Hanım'ın yengesi: Çok teşekkür ederiz. Biz de selam söylüyoruz.