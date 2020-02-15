Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki birliklere obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makinelerinin de bulunduğu askeri konvoy Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.

Askeri araçlar güvenlik önlemleriyle sınır birliklerine yönlendirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor: Obüs, tank, mühimmat ve zırhlı iş makineleri sevk edildi https://t.co/wqtw7RRwqX pic.twitter.com/tgNvBHqnyY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2020

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