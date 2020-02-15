Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü: 'İlave tıbbi malzeme göndermeye hazırız'

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Vang ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadesini kullandı.
#Çin DB Wang Yi’ye koronavirüs nedeniyle tekrar taziyelerimizi ilettik. İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 15, 2020
Extended again our condolonces to FM Wang Yi of #China due to coronavirus. #Turkey is ready to provide additional medical supplies. #MSC2020 pic.twitter.com/05PXzcmpD0
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)