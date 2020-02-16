Kenan Evren'in adı İzmir'in 3 ilçesinin sokaklarından kaldırıldı

İzmir'de AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe'nin Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev almış generallerin isimlerinin cadde ve sokaklardan kaldırılması için verdiği sözlü önerge komisyondan geçti. Kenan Evren'in ismi Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan kaldırıldı.

İzmir'de AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, 2008 yılında Kenan Evren isminin ve 12 Eylül darbesinde görev alan generallerin isimlerinin İzmir'deki cadde, sokak ve okullardan kaldırılması için önerge verdi.

Boztepe'nin iki ay önce yeniden konuyla ilgili verdiği sözlü önerge kabul edildi. İzmir'in Foça, Bergama ve Ödemiş ilçelerindeki cadde ve sokaklardan Kenan Evren ismi kaldırılarak, Bergama'da Zeytindağ mahallesindeki cadde Fethi Sekin Caddesi, Foça merkezdeki cadde Türkan Saylan Caddesi, Ödemiş'te Karaköy mahallesindeki sokak ise Zeytin Sokak olarak değiştirildi.

'Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı'

12 Eylül'ü hatırlatan Boztepe, "O zamanlar büyük acılar ve büyük travmalar yaşanmıştır. Yüzlerce ölüm ve idam gerçekleşmiş, insanlar fişlenmiştir. 12 Eylül gibi Türkiye'deki tüm darbelere karşıyız. Hemen yakınımızda 15 Temmuz darbe girişiminde 251 tane şehidimiz, yüzlerce binlerce yaralımız direniş yapmış ve geçit vermemiştir. Bergama'daki sokağa Fethi Sekin'in adını vermişler. Aslında Kenan Evren isimleri kaldırılırken yerine İzmir'de şehit olan kişilerin isimleri verilebilir. İzmir'deki sokaklara 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verilmesi çok anlamlı olur. Hiçbir yerde hiçbir darbecinin ismi kalmamalı. Şu an İzmir'de, darbecilerin ismi kalmamıştır" diye konuştu.