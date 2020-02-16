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12:14 16 Şubat 2020
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    Saygı Öztürk

    Sözcü yazarı Öztürk: Velilerden alınan para Ensar Vakfı'na gidiyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002161041412640-sozcu-yazari-ozturk-velilerden-alinan-para-ensar-vakfina-gidiyor/

    Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Torunlar şirketine ait Ankara Başkentgaz şirketi tarafından Kızılay üzerinden 8 milyon dolar aktarılan Ensar Vakfı, devletin hemen bütün birimlerine girmiş durumda. Bakıyorsunuz devletin okulunun içinde ana sınıfı açıyor. Bütün masraflar devlete ama velilerden alınan paralar Ensar'a gidiyor" ifadesini kullandı.

    Sözcü yazarı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Ensar Vakfı'nın hemen hemen devletin bütün birimlerine girdiğini belirtti.

    Vakfın devlet okullarının içine ana sınıfı açtığını, velilerden alınan paraların ise Ensar'a gittiğini ileri süren Öztürk, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    Saygı Öztürk
    © Fotoğraf : YouTube
    Sözcü yazarı Öztürk: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapan Başkentgaz’ın sahibi arayıp küfür etti
    "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında Ensar Vakfı, Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'yle ayrı ayrı 'Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü' imzalanmış. Bu protokollere karşı çıkmalara rağmen siyasi iktidar geri adım atmadı, aksine iş birliğini artırdı. Karşı çıkanlardan birisi de avukat Esra Deniz Ağar Şudaşdemir'di. Üç protokolün de iptali ve yürütmelerinin durdurulması için dava açtı. Açılan bu davaları emekli Yargıtay Üyesi Ali Suat Ertosun da yakından takip etti. 

    Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı'na karşı açtığı davalarda, Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair verdiği kararlar, itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, protokollerin yürütmesi durduruldu. İlim Yayma Cemiyeti ile yapılan, 'Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ile Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü'nün iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada da Danıştay 8. Dairesi ret kararı verdi. İtiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu kararı kaldırdı ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın dini vakıflarla yaptığı protokoller bu kadar mı? Değil. Genel müdürlükler tarafından verilen izinlerin yanı sıra il milli eğitim müdürlüklerinin dini vakıflarla yaptığı çok sayıda protokol bulunuyor. Bunlar da kamuoyundan gizleniyor."

    Etiketler:
    Danıştay, Bağış, Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar Vakfı, Saygı Öztürk, Başkentgaz, Ankara, Kızılay
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