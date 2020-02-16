Sözcü yazarı Öztürk: Velilerden alınan para Ensar Vakfı'na gidiyor

Sözcü yazarı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Ensar Vakfı'nın hemen hemen devletin bütün birimlerine girdiğini belirtti.
Vakfın devlet okullarının içine ana sınıfı açtığını, velilerden alınan paraların ise Ensar'a gittiğini ileri süren Öztürk, yazısında şu ifadelere yer verdi:
Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı'na karşı açtığı davalarda, Danıştay 8. Dairesi'nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair verdiği kararlar, itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, protokollerin yürütmesi durduruldu. İlim Yayma Cemiyeti ile yapılan, 'Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel, Sportif Etkinlikler ile Mesleki ve Teknik Kurslar Düzenlenmesine Dair İş Birliği Protokolü'nün iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan davada da Danıştay 8. Dairesi ret kararı verdi. İtiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu bu kararı kaldırdı ve yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın dini vakıflarla yaptığı protokoller bu kadar mı? Değil. Genel müdürlükler tarafından verilen izinlerin yanı sıra il milli eğitim müdürlüklerinin dini vakıflarla yaptığı çok sayıda protokol bulunuyor. Bunlar da kamuoyundan gizleniyor."
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