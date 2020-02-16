İmar Barışı'nda 30 bini aşkın yapı kayıt belgesi iptal edildi

İmar Barışı uygulaması kapsamında, 81 ilde, mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişi ile belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin belgelerinin iptali gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında, başvurular 8 Haziran 2018'de başladı.

Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25'inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi.

Bu kapsamda, Ocak 2020 itibarıyla yapı kayıt belgesi bedeli ödenen bağımsız bölüm başvuru sayısı 7 milyon 393 bin 413 olurken, bu kapsamda ödenen toplam bedel ise 24 milyar 744 milyon 721 bin liraya ulaştı.

İstanbul ilk sırada

İmar Barışı'na başvuran illerin başında İstanbul gelirken, bu kenti İzmir ve Ankara takip etti.

Başvuruların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 81 ilde bulunan Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri harekete geçirilerek, yapılan başvurular incelemeye alındı.

Bu kapsamda bugüne kadar, yapı kayıt belgesi alınamayacak yapılardan olduğu için mevzuata aykırılığı tespit edilen 20 bin 158 kişinin belgesi iptal edildi.

Ayrıca belge bedelinin tamamını verilen süre içerisinde yatırmayan 10 bin 300 kişinin de yapı kayıt belgesi iptal oldu.