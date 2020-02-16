İçişleri Bakanlığı: 37 ildeki terör operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat'ta 37 ilde yapılan operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.