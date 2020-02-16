Emrah Serbes açık cezaevine nakledildi

Trafik kazasıyla 3 kişinin ölümüne neden olup 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen ve İzmir Menemen T Tipi Cezaevi'ne konulan yazar-senarist Emrah Serbes, açık cezaevine geçirildi. Serbes, İzmir'deki açık cezaevinde kaldıktan sonra bir süre önce Silivri Açık Cezaevi'ne nakledildi.

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül 2017'de aracıyla önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırılarak Menemen T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Ceza İnfaz Kanunu'nun yönetmeliğine göre, Serbes'in mahkum edildiği suçtan ceza alanlar, cezalarının 10'da 1'i infaz edildikten sonra koşullu salıverilmelerine 7 yıl kala açık cezaevine geçebiliyor. Bunun için kanunda ve yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor.

Cezaevi idareleri mahkumların dosyalarını hazırlayarak ilgili savcılıklara gönderiyor, incelemenin ardından da açık cezaevine geçiş için gerekli onay veriliyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Serbes’in açık cezaevine geçişi de bu kapsamda oldu. Bir süre Menemen'deki açık cezaevinde kalan Serbes, daha sonra 'eğitim' gerekçesiyle Silivri'ye nakledildi.