Prof. Dr. Karatay: Koronavirüse karşı aşı yapamazsınız

Koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıralamayacağını savunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar, bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı, tek yolu kendi hücrelerimizi güçlü ve sağlık kılmaktır" dedi.

Bursa İnegöl Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Kitap Günleri Fuarı'na katılan Prof. Dr. Canan Karatay düzenlenen söyleşide doğal beslenmeye dikkat çekti.

İki türlü yağın tehlike arz ettiğini ifade eden Karatay, "Biri fabrikadan çıkan trans yağdır. Kalp krizi, felç, şeker hastası yapar. Kolesterolü de o çıkarır. Bir de şekere bağlı, rafine unlara bağlı trigliseridlerdir. Tehlikeli olan bu iki yağdan uzak durursak sağlığımıza kavuşuruz” diye konuştu.

'Akıl paraşüt gibidir, açık olursa çalışır'

Kahvaltının en önemli öğün olduğuna vurgu yapan Karatay, "Uykudan sonra, uzun süre aç kaldıktan sonra yediğimiz ilk öğün kahvaltıdır. Kahvaltıda sağlıklı besinleri vücudunuza arz ederseniz, bütün gün dinç olur ve hasta olmazsınız. Bu çok doğru bir sözdür. Ama Karatay kahvaltısı yapacaksınız. 'Yumurta yemeyin' diye senelerce insanları kandırdılar. Yumurtanın sarısı bilakis şeker hastalığını iyileştiriyor. Yumurta bütünüyle şeker hastalığını iyileştirip kalp krizini önlüyor. Bunlara kanmayın efendim. Yumurta süper besindir. Tereyağı süper bir besindir. Akıl paraşüt gibidir, açık olursa çalışır. Kanmayın bunlara” ifadelerini kullandı.

Karatay, bir katılımcının aşırlarla ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben çocuk doktoru değilim, ben grip aşısına karşıyım. Bakın koronavirüsü çıktı. Bu sene kullanılan grip aşırısı 2016 yılının virüslerine karşı yapılmış. Virüsler her sene, her dakika kılıf değiştirir. Görüyorsunuz koronavirüsü, kardeşim korona virüsüne aşı yapamazsınız. 18 ay, 24 ay sonra çıkacak dediler, zaten o zaman virüs kalmıyor. 7 tür korona virüsü var şimdi. Diğer virüslerden farkı yok, mangalda kül bırakmıyorlar. Virüs demek canlı vücudun içinde hayvanda olabilir, bitkide olabilir yaşar büyür kuru yerde yaşamaz. Yani hücre içerisine girer, hücrenin içindeki matereleri kullanır, büyür hücreyi parçalar. Hücrenin içine girebilmesi için hücrenin kapılarının açılması lazım. Zayıf bir hücrede kapılar açılır. Sağlıklı bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam, açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum, onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır."