Doğu Ekspresi güzergâhına Ardahan da eklensin dediler, trenin kardan modelini yaptılar

Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Doğu Ekspresi güzergâhına Ardahan'ın da dahil edilmesini isteyen Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü kenarında kar kullanarak, trenin bir maketini yaptı.

Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, TCDD tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergâhına Ardahan'ın da dahil edilmesini istiyor.

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi, Çıldır Gölü'nün şölen alanına kamyonlarla kar kütleleri taşıdı.

Göl kenarında kar kütleleriyle yapılan Doğu Ekspresi treni, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çıldır-Arpaçay kara yolu güzergahını kullananlar, araçlarını durdurarak fotoğraf çekti.

© AA / Günay Nuh Doğu Ekspresi treninin kardan kopyası için Çıldır Gölü'nün şölen alanına kamyonlarla kar kütleleri taşındı.

Kampanya düzenlenecek

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi'nin maketini yaparak dikkat çekmek istediklerini belirterek, Ardahan'ın tren güzergâhına eklenmesi için kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

Söz konusu trenin, Kars'tan sonra Ardahan'a varmasıyla bölgede turizmde patlama yaşanacağına inandığını dile getiren Azizoğlu, "Bu maketi yapmamızdaki tek amaç, trenin Ardahan'a gelmesidir. Ben belediye başkanı olarak maketini yaptım, inşallah bundan sonra hep birlikte asıl olanını getireceğiz" dedi.

© AA / Günay Nuh Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Ardahan'ın Doğu Ekspresi tren güzergahına eklenmesi için kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

'Doğu Ekspresi, bizim olmazsa olmazımızdır'

Azizoğlu, Doğu Ekspresi ile Ardahan'daki göçün duracağına, bölgede istihdamın artacağına inandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu; "Artık sıcak bölgeler değil, turizmde soğuk bölgeler tercih ediliyor. Bundan sonra soğuğu, karı kâra yani ekonomiye çevirip ısınmak istiyoruz. Onun için Doğu Ekspresi, bizim olmazsa olmazımızdır. Bütün Ardahanlılar bu konuda toplu hareket etmeli. Sonuçta hepimizin soyadı Ardahan'dır. Hep birlikte omuz omuza çalışıp bu treni Ardahan'a getireceğiz."