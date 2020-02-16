İmamoğlu: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 19 Mayıs'ta açılıyor

İBB Başkanı İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşüne katıldı.

Hattın 19 Mayıs’ta ulaşıma açılacağını duyuran İmamoğlu, söz konusu metro hattında günde 1 milyon yolcu taşınacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "19 Mayıs’ta açacağımız metro hattı günde 1 milyon yolcu taşıyacak... Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda test sürüşünü bugün gerçekleştirdik. Bu hattımızı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

19 Mayıs’ta açacağımız metro hattı günde 1 milyon yolcu taşıyacak...



Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda test sürüşünü bugün gerçekleştirdik. Bu hattımızı Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbulluların hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/rKS0th4lFT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 16, 2020

​'Kanal İstanbul, metro projelerine engel oluyor'

İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin metro hatlarındaki çalışmalara engel teşkil edip etmediği konusunda ise şu açıklamayı yaptı:

"Kanal İstanbul, elbette engel oluyor. Yapılmış projelere dönük de çok değişiklik öngörüyor. Kanal İstanbul, sadece İSKİ’nin var olan işlerinin değişimiyle, yaklaşık 20 milyar liralık bir maliyete sahip. Yani İSKİ’nin hatları, kanalları, arıtma tesisleri, bunların kaydırılması, aktarılması dahi, 20 milyar lira. 20 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Şu anda, duran metro hatlarımızın hepsini yapmak demek. Sadece İSKİ’ye külfeti. Çok net söylüyorum Kanal İstanbul, İstanbullunun zihninde de ‘yok’ hükmündedir; cebimizdeki paraya göre de ‘yok’ hükmündedir, Türkiye’nin kuruşu, parası adına da ‘yok’ hükmündedir. Bizim metro harlarımız adına da İstanbul’un böyle bir projeyle buluşması süreci, ‘yok’ hükmündedir."