Diyanet'ten vatandaşa öneri: Ucuza almak için akşam pazarına çıkın

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı 'Aile' dergisinde yer alan 'Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?' başlıklı yazıda, "Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin" tavsiyesinde bulunuldu.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 'Aile' dergisinde, pazar alışverişi konusunda pratik bilgilere yer verildi.

Tasarruflu pazar alışverişi konusunda püf noktaları veren dergi, 'Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin', 'Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin', 'Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın' gibi tavsiyelerde bulundu.

Yıllık 11 milyar bütçeli kurumun yayımladığı dergide yer alan pazar alışverişinin püf noktaları şöyle: